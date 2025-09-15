Două companii concurează pentru proiectarea și execuția viitorului parc industrial de lângă Zalău

Două companii își exprimă intenția să liciteze pentru contractul de proiectare și execuție a viitorului parc industrial de lângă Zalău. Firma bistrițeană FRASINUL concurează cu TCI Contractor General din Cluj-Napoca în licitația pentru realizarea parcului dedicat industriilor inovatoare, ce va fi construit la Hereclean, conform bistritabusiness.ro.

Valoarea estimată a lucrărilor se ridică la 34,4 milioane de lei. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Sălaj, în parteneriat cu autoritățile locale din Hereclean, și beneficiază de finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Scopul principal al investiției îl reprezintă sprijinirea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniul tehnologiilor avansate. Viitorul parc va avea impact asupra creării unor noi locuri de muncă și dezvoltării economice în zonă.

Terenul destinat parcului are o suprafață de 127.600 mp și va fi împărțit în 21 de loturi concesionabile, cu dimensiuni între 2.988 mp și 8.427 mp. Mai multe companii din județ și-au manifestat deja interesul pentru viitorul parc.