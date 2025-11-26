Șofer din Sălaj, rănit într-un accident rutier produs în județul Satu Mare

Un sălăjean a fost implicat marți seară într-un accident rutier în localitatea sătmăreană Săcășeni.

Din primele verificări ale polițiștilor, bărbatul în vârstă de 44 de ani ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, intrând cu mașina într-un șanț.

În urma impactului, acesta a suferit răni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru a stabili cu exactitate împrejurările ce au condus la producerea evenimentului rutier.

Imagine cu rol ilustrativ.