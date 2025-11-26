Concept unic la Zalău: „Zestrar”, un eveniment dedicat promovării meșteșugurilor și creației locale

Un eveniment bazat pe un concept cu totul special va avea loc în luna decembrie la Zalău. „Zestrar”, creat pentru a aduce la un loc comunitatea creatoare și publicul iubitor de unicitate în jurul ideii de frumos, va avea loc în perioada 12-14 decembrie, pe terasa Bistro Aquarel din Zalău.

Inițiat de un grup de artiști și producători sălăjeni, cu sprijinul Asociației NOD, în parteneriat cu Aquarel Health & Spa Center, evenimentul reprezintă o sărbătoare a comunității, ce oferă un spațiu unic în care tradiția întâlnește prezentul.

„Ne dorim să reunim oameni care pun suflet în ceea ce fac: creatori, designeri, meșteșugari și producători locali care cred în valoarea lucrului bine făcut și în puterea autenticului”, transmit organizatorii.

Prin acest eveniment, publicul sălăjean va avea ocazia de a descoperi cadouri cu suflet și poveste, realizate nu doar cu grijă și respect pentru natură, ci și pentru tradiție, reprezentând astfel o alternativă autentică la oferta clasică din comerț.

Sălăjenii pot fi zestrari

Expozanții și vânzătorii contribuie la promovarea meșteșugurilor și creației locale, la consolidarea legăturilor dintre artiști, comunitate și public, la crearea unui dialog între arta tradițională și cea contemporană, dar și la dezvoltarea unei rețele locale de colaborare și sprijin reciproc.

„Credem cu tărie că, împreună, putem transforma Zalăul într-un centru recunoscut al creației românești, un loc în care identitatea culturală locală prinde viață prin oameni ca tine”, mai transmit organizatorii. Prima ediție a „Zestrar de Crăciun” va avea loc în perioada 12-14 decembrie.