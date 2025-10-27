Șoferii vitezomani își fac de cap pe șoselele din județ

Noi acțiuni în trafic au fost organizate de polițiștii sălăjeni la sfârșitul săptămânii trecute. Obiectivele autorităților le-au reprezentat atât combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere și abaterilor săvârșite de către pietoni și bicicliști, conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor cu efect psihoactiv, a conducerii cu viteză excesivă sau neadaptată, a depășirilor neregulamentare, pentru fluidizarea traficului rutier, dar și creșterea gradului de siguranță pe șoselele din județul Sălaj.

Astfel, în cadrul activităților desfășurate în perioada 24-26 octombrie, polițiștii rutieri au legitimat 551 de persoane, au verificat 495 de autoturisme și au efectuat 199 de testări pentru depistarea consumului de alcool.

Pentru abaterile constatate au aplicat 442 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi în valoare de peste 152.109 lei. Mai mult, ca măsură complementară, au fost reținute 41 de permise de conducere și au fost retrase 8 certificate de înmatriculare.

Zeci de sancțiuni aplicate pentru viteză

Din totalul sancțiunilor aplicate, 147 au fost pentru încălcarea regimului legal de viteză, 33 pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranță, o altă sancțiune a fost aplicată pentru folosirea telefonului mobil fără sistemul de tip „mâini libere”. Nici pietonii nu au scăpat din vizorul oamenilor legii. În total, au fost sancționați 70 pietoni, iar alte 191 de sancțiuni au fost aplicate pentru o serie de abateri de la regimul circulației rutiere pe drumurile publice.

„Polițiștii rutieri desfășoară permanent acțiuni în trafic, în vederea asigurării unui climat de siguranță pe șoselele din județ și pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.