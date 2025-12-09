Scurgeri de gaze la Centrul „Speranța”. Copiii și personalul au fost evacuați

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Zalău au intervenit, marți, la ora 13.24, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în urma unei sesizări privind existența unor scurgeri de gaz, la Centrul pentru copii cu dizabilități „Speranța” din municipiul Zalău.

La sosirea echipajelor operative, s-a constatat că, în camera tehnică, unde sunt amplasate două centrale termice cu gaz natural, s-au declanșat detectoarele de gaz, fiind perceput miros specific. Personalul unității și beneficiarii au fost evacuați preventiv (86 de persoane), fără a se înregistra victime.

Pompierii asigură în continuare măsurile PSI, iar un echipaj al distribuitorului de gaze a sistat alimentarea imobilului până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată aflată la fața locului.

Intervenția este în dinamică.

M. S.