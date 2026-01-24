Patru din zece angajaţi folosesc inteligenţa artificială de mai multe ori pe zi

Patru din zece angajaţi folosesc instrumente de inteligenţă artificială de mai multe ori pe zi, atât în activitatea profesională, cât şi în viaţa personală, arată datele eJobs, potrivit Agerpres.

21,5% dintre respondenţi apelează la AI o dată pe săptămână, 16% o dată pe lună sau mai rar, iar 23% îl utilizează zilnic, dar nu de mai multe ori. Cele mai frecvente utilizări includ formularea de întrebări complexe, generarea de texte, imagini sau sunete, căutarea de produse şi servicii şi traduceri, subliniază Agerpres.

Majoritatea respondenţilor (48,6%) spun că folosesc intenţionat diverse instrumente AI, inclusiv chatbot-uri sau generatoare de conţinut, iar 26,6% urmăresc regulat evoluţia acestor instrumente şi folosesc mai multe platforme în paralel, mai adaugă sursa citată.

Şefa Departamentului de Comunicare eJobs, Ana Călugăru, a declarat că una dintre principalele teme discutate în ultimii doi ani în domeniul AI a fost impactul asupra pieţei muncii şi riscul automatizării. Respondenţii sondajului au manifestat mai mult optimism decât pesimism faţă de inteligenţa artificială. Doar 18% dintre aceştia au raportat un sentiment negativ, conform Agerpres.

Aproape jumătate dintre respondenţi au declarat că au încredere în informaţiile oferite de instrumentele AI. 35,2% nu şi-au format o părere clară, iar 16,5% sunt circumspecţi. În acelaşi timp, 40% nu se simt confortabil să ofere AI informaţii personale precum locaţia sau comportamentul online, chiar dacă acest lucru ar îmbunătăţi serviciul, notează Agerpres.

Sondajul arată că jumătate dintre angajaţi cred că AI le va uşura viaţa în următorii 2-3 ani şi că le poate oferi recomandări utile în domenii precum finanţe, sănătate, carieră sau vacanţe, în timp ce 23% consideră că acest aspect nu este relevant pentru ei, menţionează sursa citată.

Studiul a fost realizat în noiembrie 2025 pe un eşantion de 2.640 de angajaţi. Rezultatele arată că utilizarea instrumentelor de inteligenţă artificială este din ce în ce mai frecventă în rândul angajaţilor, atât pentru sarcini profesionale, cât şi pentru activităţi personale, indicând o integrare rapidă a AI în viaţa cotidiană şi în modul de lucru al românilor, adaugă Agerpres.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro