Locuri de muncă 9.12.2025

S.C. Transurbis S.A. Zalău organizează în data de 17.12.2025 la ora 09.00, la sediul societății din Zalău, str. Fabricii nr. 30/A, jud. Sălaj, concursul pentru ocuparea a 1 (unui) post controlor trafic (COD COR 432303) pe perioadă determinată (până la întoarcerea titularului pe post). Bibliografia și informațiile se pot obține la numărul de telefon 0260/617790, pe site-ul www.tuz.ro și la sediul societății. Dosarele se vor depune la sediul societății S.C. Transurbis S.A. până la data de 12.12.2025 ora 11.00.

