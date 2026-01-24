VIDEO: Bărbat din Meseșenii de Jos, încătușat de polițiști

VIDEO:

Azi dimineață, în urma probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 31 de ani, din comuna Meseșenii de Jos, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție. Aseară, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat din comuna Meseșenii de Jos, cu privire la faptul că fiul său, față de care atât el, cât și soția acestuia aveau emis ordin de protecție, s-a deplasat la domiciliul lor. Prin ordinul de protecție emis de magistrații Judecătoriei Zalău, la data de 17 decembrie 2025, bărbatului îi era interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de locuința părinților săi. Bărbatul de 31 de ani a părăsit imobilul înainte de sosirea echipajului de poliție, motiv pentru care, polițiștii au continuat verificările în zonă, în vederea depistării acestuia.

La scurt timp, bărbatul a fost depistat în flagrant, în timp ce încerca să intre în curtea imobilului unde locuiesc părinții săi, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând a fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii altor măsuri preventive. Activitățile au beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.