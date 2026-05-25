Grav accident între localitățile Dobrin și Verveghiu

Un accident grav a avut loc în cursul zilei de luni, între localitățile Dobrin și Verveghiu.

La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei, iar din primele verificări au stabilit că un bărbat de 65 de ani, din municipiul Baia Mare, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 108D, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autocamion condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Mihăilești, județul Giurgiu.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile.

Potrivit IPJ Sălaj, șoferul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.