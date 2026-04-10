Bărbat arestat după ce a fost prins băut la volan, cu permisul suspendat

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Someș Odorhei, a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei intervenții a polițiștilor din Jibou, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou.
Acesta este cercetat pentru infracțiuni rutiere, după ce a fost oprit în trafic, joi după-amiază, pe o stradă din Jibou, pentru un control de rutină.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Totodată, testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.
Vineri, bărbatul a fost prezentat în fața magistraților Judecătoriei Jibou, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ulterior, acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.