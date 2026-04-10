Bărbat arestat după ce a fost prins băut la volan, cu permisul suspendat

Un bărbat de 33 de ani, din comuna Someș Odorhei, a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, în urma unei intervenții a polițiștilor din Jibou, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou.

Acesta este cercetat pentru infracțiuni rutiere, după ce a fost oprit în trafic, joi după-amiază, pe o stradă din Jibou, pentru un control de rutină.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Totodată, testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei.

Vineri, bărbatul a fost prezentat în fața magistraților Judecătoriei Jibou, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Ulterior, acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.