Conferință Radu Munteanu la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, în parteneriat cu Asociația „Curierul Timpului”, continuă organizarea de conferințe și lecturi publice cu personalități din țară și din străinătate. Joi, 28 mai 2026, de la ora 12, la Sala „Porolissum” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 12) va avea loc conferința susținută de prof. univ. dr. Radu Munteanu: „Despre cultură și știință: O excursie în lumea valorilor”. Intrarea este liberă.

Radu Munteanu s-a născut la 20 aprilie 1945, la Beiuş, Bihor.

A absolvit Liceul George Bariţiu din Cluj-Napoca (1963) și Facultatea de Electrotehnică la Institutul Politehnic Cluj-Napoca (1968). În 1982 a devenit doctor-inginer la Institutul Politehnic Traian Vuia din Timişoara, coordonator, acad. Toma Dordea. A făcut specializări sau a activat ca profesor invitat în Elveția, Franța, Portugalia, Belgia, Italia, Marea Britanie, Spania, China etc.

De la terminarea studiilor universitare și până în prezent, profesorul Radu Munteanu a servit interesele Universității Tehnice (UT) din Cluj-Napoca. Aici fost inginer cu sarcini de cercetare (1969-1971), asistent (1971-1975), şef de lucrări (1975-1990), conf. univ. (1990-1991), profesor univ., conducător de doctorate în inginerie electrică (din 1991), context în care a finalizat 41 de teze. A devenit apoi șef de catedră (1990), decan al Facultăţii de Inginerie Electrică (1990-2004), rector (2004-2012). Întreaga sa activitate didactică s-a desfășurat în domeniul ingineriei electrice, în timp fiind titular al cursurilor de Electrotehnică și Mașini Electrice, Electronică industrială, Măsurări electrice și electronice, Tehnici de măsurare, Instrumentație, Senzori și Fiabilitate, contribuind cu consistență la realizarea laboratoarelor și a materialelor didactice pentru studenți. Ca decan la Facultatea de Inginerie Electrică (1990-2004) a fondat secția de Instrumentație și achiziții de date, a înființat și alte secții (Electronică de putere, Acționări Electrice, Electromecanică, Inginerie Energetică și Inginerie Medicală). În calitate de rector, a creat noua Facultate de Instalații și a sporit patrimoniul din Cluj-Napoca, Bistrița, Satu-Mare, Zalău și Alba Iulia al UT Cluj-Napoca. Tot acum s-a produs fuziunea prin absorbție a Universității de Nord din Baia Mare, UT Cluj-Napoca ajungând la peste 20.000 de studenți. La 4 aprilie 2007 s-a achiziționat sediul Băncii Leumi, o clădire monumentală din secolul XIX în stil eclectic, cu influențe art-nouveau, care a devenit, la 1 martie 2010, noul sediu al rectoratului UT.

A făcut cercetări în domeniile: senzori și traductoare, instrumentație de măsurare, probleme de reglaj şi control automat, fiabilitatea sistemelor. A publicat 18 manuale și îndrumătoare de laborator la nivelul UT, 49 cărți științifice și didactice, 9 cărți pe teme de filosofia învățământului şi cercetării, dar şi cu caracter literar. Are publicate 316 lucrări științifice în reviste și volume ale unor conferinţe din ţară şi din alte 21 de tări. Are 27 de invenții brevetate, 13 certificate de inovator și 71 de contracte de cercetare științifică. A organizat multe manifestări științifice naționale și internaționale în domeniul ingineriei electrice. Se remarcă Simpozionul itinerant Electromotion care după două ediții la Cluj-Napoca (1995 și 1997) a fost adoptat de comunitatea științifică internațională (Italia, Grecia, Elveția, Maroc, Turcia, Franța), ceea ce a sporit vizibilitatea cercetării noastre științifice în străinătate. Între anii 1991-2008 a fost redactor șef al ziarului Informația Cluj și a publicat în presă peste 1500 de articole. În altă ordine de idei se poate releva faptul că a fost membru în International scientific committee, Sientific committee, Steering Committee etc., la zeci de manifestări științifice, fiind și editor de reviste (Electromotion, Acta Electrotehnica, Revista de Politica științei și Scientometrie) sau făcând parte din numeroase colective editoriale, inclusiv la publicații ISI: Revue Roumaine des Sciences Tech-niques, Serie Electrotechnique et Energetique (Academia Română) sau Advances in Electrical and Computer Engineering.

Prof. univ. dr. ing. Radu Munteanu a fost ales vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor (2004-2013). A fost vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (1998-2008), membru în Consiliul Național și în colectivul de redactare a Proiectului de Reformă a Învățământului din România (1994), membru, apoi președinte al Societății Române de Măsurări (1995), membru fondator al Societății Române de Electrostatică (1995), membru fondator al Societății Române de Inginerie Concurentă (din 1996), membru în Colegiul Consultativ al Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare (1998-2001), președinte al Comisiei Naționale de Specialitate-învățământ profesional, liceal (filiera tehnologică) și postliceal pentru domeniul electrotehnică – electromecanică – energetică (2003-2010), membru fondator al Societății Naționale de Inginerie Medicală și Tehnologie Biologică (din 2000), membru și președinte al Comisiei de Inginerie electrică, electronică, telecomunicații și energetică a CNATDCU (2006-2010), membru al Comisiei pentru Cercetare-Dezvoltare a Camerei de Comerț și Industrie a României (din 2008), membru al Comisiei Naționale pentru UNESCO (2008-prezent), membru titular și vicepreședinte al ASTR (din 2013-2022). A fost raportor al International Bank for Reconstruction and Development for Higher Education and Technology (1994-1996), membru al Consiliului General (IMEKO, 2005-2015), membru al ESF-PESC, European Science Foundation; Standing Comittee for Psysical and Engineering Scienes (2003-2009), membru Steering Comittee for Higher Education and Research, Council of Europe, Strasbourg (2004-2012), membru în Biroul Executiv al Steering Comittee for Educational Policy and Practice (CDPPE) al Consiliului Europei, Strasbourg (2012-2014). Din 2005 până în prezent este membru al Juriului Internațional al Saloanelor de Inventică de la Geneva, Bruxelles și Barcelona etc.

A fost membru al Asociației Elvețiene a Electricienilor (1974-1976), al Academiei Universale de la Lausanne (din 1980), al Societății Regale a Electricienilor din Belgia (1998), membru al Academiei de Științe din New York. A fost profesor invitat la PFL Elveția (1990, 1993, 1994), unde a finalizat un contract de cercetare finanțat din Fondul Național Elvețian, dar și în Franța, Portugalia, China, Spania etc.

În 1972 a primit Medalia Meritul Științific. Este Doctor Honoris Causa al Universității Pro-Deo New York (1995), a Universităților din Craiova (2002), Baia Mare (2003), Piteşti (2004), Oradea (2005), Arad (2006), Târgu Mureș (2007), Suceava (2009), Iași (2009), Chișinău și Constanța (2011), Belfort-Montbeliard, Franța (2012), Reșița (2013), Petroșani (2014), Academia Forțelor Terestre, Sibiu (2017) și Poli-tehnica București (2018). În 1996 a primit Premiul Academiei Române, din 2000 este Cavaler al Ordinului Naţional Serviciul Credincios. A mai primit Medalia de aur Henry Coandă (2011), Premiul Național pentru Performanță (2008 și 2018) ș. a. Pe plan internațional a primit Ordinul belgian Meritul pentru Invenții în grad de Comandor, dar și alte 57 de medalii de aur pentru inventică, medalia Onoare Oamenilor de Valoare (Elveția). A mai primit: Premiul Ministrului Învățământului și Științei din Federația Rusă (2006), Medalia Nicola Tesla, Bosnia-Herzegovina (2006), Premiul IFIA Grand Genius, Budapesta (2006), Marele Premiu al Universității Tehnice a Moldovei, Chișinău (2007), Premiul Rudy Demotte, Bruxelles (2009), Medalia de Onoare Marie Slodowska-Curie (2010), Medalia de argint Iena (Nürnberg, 2010), Medalia de Onoare Tadeusz Sendzimir, în grad de Cavaler, Varșovia (2011), Premiul Universității Politehnice din Hong Kong (2011), Premiul FIRI, Iran (2012), Premiul Guvernului Flamand, Bruxelles (2013), Marele Premiu Național Henri Coandă pentru Științe Aplicate, acordat de Marea Lojă Națională și Academia Română (2014), Premiul Grand Prix International al Federației Franceze a Inventatorilor (2015), Medalia de aur la Asian Invent, Singapore (2020) ș. a. Este prezentat în multe dicționare de personalități, inclusiv ale Institutului American de Biografii etc.

Dintre cărțile sale tehnice se pot aminti: Memorator de măsuri electrice (2 volume, 1000 pag., colectiv 1973, 1974); Electrotehnică și convertoare energetice, Editura Mediamira 1997; Traductoare utilizate în măsurarea vibrațiilor. Teorie și aplicații, Editura Mediamira, 1996; Aplicații ale elementului finit în dinamica sistemelor de măsurare, Editura Mediamira, 1996; Teoria și practica prelucrării datelor experimentale, Editura Mediamira, 1997; Sisteme pentru achiziția și prelucrarea datelor, Editura Mediamira, 1997; Estimarea calitații produselor industriale, Editura Mediamira, 1999; Introducerea în ingineria calității, Editura Mediamira , 2002; Surse alternative de energie, Editura Mediamira, 2008 etc. De asemenea, se menționează că alte 12 contribuții se găsesc sub forma unor capitole în volume publicate în țară și străinătate.

Prof. univ. dr. ing. Radu Munteanu a publicat și cărți de cultură: Echipa (1996), Vârsta amintirilor (1999), Castele din nisipul memoriei (vol. I, 2000, vol. II, 2008), Personalități clujene (2007), Colecționarul de gânduri (2008), La intersecția dintre uitare și speranță (2009), Din patrimoniul creativității românești (2012) etc. Din 2011 este Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca iar din 2012 este și Președinte de onoare al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (astr.ro).

M. S.