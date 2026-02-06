Mai mulți sălăjeni, bănuiți de furt, identificați de polițiști

Mai mulți sălăjeni bănuiți de furt au fost identificați de polițiști săptămâna aceasta. Un tânăr în vârstă de 28 de ani, din comuna sălăjeană Năpradea, bănuit de furt calificat, a fost identificat de polițiștii din Jibou joi, 5 februarie. Acesta este bănuit că, în a doua zi de Crăciun, după miezul nopții, ar fi pătruns prin efracție, forțând ușa de acces, în locuința unui localnic din localitatea Poienița. Odată intrat în casa acestuia, tânărul ar fi furat dintr-un dulap suma de 1.000 de euro.

Din fericire, prejudiciul a fost recuperat integral, iar față de acesta cercetările sunt continuate de polițiști, pentru a fi tras la răspundere penală.

De asemenea, în urma activităților desfășurate de polițiștii jibouani, au fost identificați doi bărbați, în vârstă de 18, respectiv 35 de ani, din comuna Gârbou, cercetați în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt.

În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că, la data de 7 decembrie a anului trecut, aceștia ar fi furat un generator de curent, care se afla pe un teren viran din localitatea Gârbou. Generatorul sustras a fost recuperat și predat persoanei vătămate, potrivit polițiștilor sălăjeni.