Sălăjenii pot fi mândri: bronz pentru senioarele Clubului Sportiv Alegria în Bosnia

Sălajul se poate mândri cu oameni cunoscuți și apreciați în orice colț al lumii, iar dovada vie o reprezintă sălăjencele de la Clubul Sportiv Alegria Zalău. Echipa de senioare a obținut medalia de bronz la Campionatul European de Majorete Tradiționale 2025. Competiția s-a desfășurat la Sarajevo, capitala Bosniei, în perioada 19–21 septembrie.

Rezultatele meritoase vin după ore întregi de antrenamente intense și eforturi. Tinerele sportive au demonstrat ce înseamnă determinarea, munca în echipă și pasiunea pentru sport.

„Acest bronz este dovada unei performanțe de top într-o competiție acerbă și abia așteptăm să continuăm să facem România mândră”, transmite clubul sportiv.