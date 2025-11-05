Sălăjean luat cu asalt de polițiști, după ce ar fi păgubit o femeie cu sute de mii de dolari

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de aducere, într-un dosar penal deschis pe numele unui bărbat din județ.

Prejudiciu de sute de mii de dolari

Timp de trei ani, acesta ar fi indus în eroare o femeie din Statele Unite ale Americii, cu care a avut și o relație. Sălăjeanul i-ar fi prezentat mai multe informații nereale și i-ar fi făcut diverse promisiuni, determinând-o să îi transfere, prin intermediul mai multor operațiuni bancare, sume de bani ce ar fi însumat peste 283.000 de dolari americani.

Totodată, bărbatul ar fi falsificat mai multe extrase de cont bancar, în scopul susținerii afirmațiilor mincinoase.

În urma percheziției domiciliare, polițiștii au fost descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri și obiecte utile cauzei.

Reținut pentru 24 de ore

Astfel, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Mai mult, oamenii legii au deschis o anchetă, în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată și falsul în înscrisuri sub semnătură privată.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.