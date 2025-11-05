Un eveniment inedit, dedicat femeilor, va avea loc săptămâna aceasta la Cizer

Asociația Glasul Femeilor Sălăjene, în parteneriat cu Primăria Cizer și Școala Gimnazială „Horea” din Cizer, organizează săptămâna aceasta un eveniment inedit, intitulat „Din grijă pentru femei – Grijă pentru tine, putere pentru suflet”, care va avea loc la Căminul Cultural din comuna Cizer.

Acesta se va desfășura vineri, 7 noiembrie, începând cu ora 17, iar o serie de invitați vor fi prezenți pentru a le transmite femeilor participante o mulțime de informații utile din domeniul medical, al siguranței personale și al protejării bunurilor, informații despre importanța iubirii de sine și a echilibrului emoțional, dar și idei și exemple din domeniul antreprenorial, fără a uita frumusețea tehnicilor handmade.

Mai mult, organizatorii transmit că nu vor lipsi momentele muzicale și premiile oferite la tombolă.

Vor trece pragul Roxana Cadar, medic specialist obstetrică-ginecologie, Bianca Balotă, inspector de poliție, Sorin Ardelean, fost agent de poliție, Anamaria Roșu, psiholog clinician, Mihaela Ioana David, manager vânzări Asirom VIG SA – Agenția Sălaj, Ancuța Laura Buză, fondator Punct Gastronomic Local – Hanu lu’ Ancuța, dar și Adela Mocan, fondator Unique Handmade by Adele.

Întregul eveniment va fi dublat de un moment muzical de excepție, susținut de artista Ariana Botiș.