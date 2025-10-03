Sălăjean cercetat penal, prins în timp ce transporta ilegal sute de litri de alcool 

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unității de parchet competente, au investigat activitatea infracțională a unui bărbat de 59 de ani, din localitatea Panic, cercetat în cadrul unui dosar penal.

În luna iunie a anului 2022, bărbatul a fost depistat de polițiști în trafic, în localitatea Crasna, în timp ce transporta cu un autovehicul cantitatea de 400 de litri de alcool etilic, fără a respecta prevederile legale privind regimul produselor accizabile. Întreaga cantitate de alcool a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor.

În urma faptei sale, sălăjeanul a fost acuzat de săvârșirea infracțiunii de deţinerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri, faptă prevăzută și pedepsită de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Comercializarea și transportul produselor accizabile, precum alcool, țigarete, tutun, băuturi sau spirtoase sunt strict reglementate de legislația națională. Deținerea acestora în afara antrepozitului fiscal, fără marcaje corespunzătoare sau peste limitele prevăzute de lege, atrage răspunderea penală. Mai mult, conform Codului Fiscal, persoanele fizice pot deține doar cantități limitate de produse accizabile, depășirea acestor plafoane reprezentând infracțiune.

Imagine cu rol ilustrativ.