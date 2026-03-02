A intrat prin efracție și a furat un card bancar dintr-o locuință din Vârșolț

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Horoatu Crasnei, a fost identificat de polițiștii din Crasna la sfârșitul lunii februarie, într-un dosar penal deschis pentru infracțiunile de furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată.

Potrivit autorităților, la data de 29 august a anului trecut, acesta ar fi intrat fără drept în locuința unui bărbat din comuna Vârșolț. Dintr-o geacă aflată în holul casei, ar fi sustras un portofel în care se aflau mai multe documente personale și un card bancar.

Ulterior, bărbatul s-ar fi deplasat la un ATM din aceeași localitate, unde ar fi efectuat în repetate rânduri retrageri de numerar, precum și o plată la un magazin alimentar, utilizând cardul bancar furat. Prejudiciul cauzat este estimat la suma totală de 1.253 de lei, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului și dispunerea măsurilor legale care se impun.