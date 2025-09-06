Restricțiile de circulație între Șimleu Silvaniei și Nușfalău vor fi reprogramate

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) anunțase zilele trecute restricții de circulație pentru lucrările de la șinele de cale ferată de pe ruta dintre Săcuieni (Bihor) și Șărmășag (Sălaj). Potrivit informațiilor inițiale, la intersecția cu DN 1H, între Șimleu Silvaniei și Nușfalău, circulația rutieră urma să fie închisă începând de sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 21, până la ora 4 în dimineața zilei de duminică.

În acel interval orar, traficul de pe drumul național, mai exact la trecerea căii ferate, ar fi fost afectat și blocat pe ambele sensuri de circulație. În acest sens, autoritățile puseseră la dispoziția șoferilor o rută ocolitoare între Șimleu Silvaniei și Nușfalău.

Intervenții amânate

Cu toate acestea, în urma unei noi informări, lucrările programate au fost amânate, implicit restricțiile de circulație. Suspendarea lucrărilor are la bază intervențiile deja în execuție pe drumurile propuse ca rută alternativă. Lucrările la calea ferată și restricțiile vor fi reprogramate la o dată ulterioară.