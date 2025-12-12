La 51 de ani, un bărbat își terorizează părinții. Polițiștii au emis un ordin de protecție

O femeie în vârstă de 82 de ani nu-și poate trăi anii de bătrânețe în liniște și pace, din cauza fiului ei. În vârstă de 51 de ani, acesta a provocat scandal, iar femeia a cerut sprijinul autorităților pentru remdierea conflictului.

Polițiștii din Hida au ajuns la fața locului joi seara, iar în urma verificărilor efectuate, aceștia au constatat că, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, fiul femeii ar fi amenințat-o pe aceasta cu acte de violență. Mai mult, bărbatul i-ar fi adresat injurii și expresii jignitoare tatălui său, un bărbat de 79 de ani.

Astfel, în urma completării formularelor de evaluare a riscului, oamenii legii au stabilit faptul că în cauză există risc iminent, pe numele bărbatului de 51 de ani fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.