Salvatorii sălăjeni au donat sânge

Cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj s-au mobilizat și au participat la o campanie de donare de sânge organizată la Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj. Campania se înscrie în programul activităților dedicate Zilei de „13 Septembrie – Ziua Pompierilor din România”, unde salvatorii sălăjeni au ales să dăruiască „un strop de viaţă”.

„Gestul lor arată că spiritul de solidaritate nu se oprește la misiunile din teren, ci continuă prin sprijinul direct acordat semenilor aflați în nevoie. Este un îndemn adresat tuturor sălăjenilor: fiecare donare contează și poate fi șansa la viață pentru cineva. Alătură-te și tu acestei cauze nobile! Donează sânge! Fii erou și tu!”, au transmis reprezentanții ISU „Porolissum” Sălaj.