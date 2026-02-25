În Sălaj, descoperiri impresionante pe traseul autostrăzii Transilvania

Pe traseul Autostrăzii Transilvania, în zona Sutoru, a fost descoperită o arteră rutieră de pe vremea romanilor, un drum care venea de la Porolissum spre Napoca. Dar, cea mai spectaculoasă descoperire este un complex de băi publice pentru cetățenii de rând. Anunțul a fost făcut marți, 24 februarie, de sălăjeanul Daniel Culic, expert al Direcției pentru Cultură Sălaj, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural. Conform specialiștilor, complexul cuprindea bazine cu apă rece, apă caldă și băi de aburi. Sistemul includea inclusiv încălzire prin pardoseală.

