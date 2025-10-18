Incendii pe bandă rulantă, cauzate de coșurile de fum. ISU Sălaj lansează un set de recomandări

Numărul incendiilor izbucnite în urma utilizării necorespunzătoare a coșurilor de fum este în creștere. În doar o lună, al cincilea astfel de caz a fost declanșat, iar unul recent a avut loc la Hida, unde a fost necesară intervenția salvatorilor sălăjeni.

Odată cu venirea sezonului rece, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj le reamintește cetățenilor importanța respectării unui set de măsuri pentru siguranță în ceea ce privește exploatarea coșurilor de fum. Astfel, autoritățile recomandă verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum, cel puțin o dată pe an, înainte de instalarea sezonului rece, pentru îndepărtarea funinginii și a depunerilor inflamabile. Un alt pas îl reprezintă asigurarea etanșeității coșurilor de fum, deoarece fisurile sau îmbinările neetanșe pot permite scăpări de scântei ori gaze fierbinți care pot aprinde materialele combustibile din apropiere.

Mai mult, sălăjenii sunt sfătuiți să tencuiască și să izoleze termic coșurile de fum în zonele în care acestea traversează elemente de construcție din materiale combustibile, precum grinzi, planșee, acoperișuri din lemn etc. Pentru evitarea pericolelor, respectarea distanțelor de siguranță este un alt pas important. Coșul de fum trebuie amplasat la o distanță corespunzătoare față de elementele combustibile ale clădirii și de alte construcții.

Cât despre montarea lor, aceasta trebuie executată și verificată de persoane autorizate, fără racorduri improvizate între sobă și coș, precum și fără utilizarea unor burlane confecționate din materiale necorespunzătoare.

De asemenea, ISU Sălaj recomandă verificarea prizei de aer și a tirajului coșului. Un tiraj slab duce la acumularea de gaze toxice și crește riscul de incendiu.

Un pas esențial îl reprezintă instalarea unor detectoare de fum și monoxid de carbon, mai ales în locuințele dotate cu sobe sau centrale pe combustibil solid. Nerespectarea măsurilor de prevenire privind exploatarea coșurilor de fum continuă să provoace pagube însemnate, iar cel mai recent eveniment a avut loc joi noaptea, în localitatea Hida.

Pompierii din cadrul Stației Hida, ai Punctului de Lucru Sânmihaiu Almașului și ai Detașamentului Zalău au intervenit la un incendiu izbucnit la acoperișul unui imobil aparținând unui operator economic.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost amplasarea necorespunzătoare a unui coș/burlan de fum amplasat ori neprotejat termic față de materialele combustibile din apropiere.

În urma mai multor ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost lichidat înainte să se extindă la întregul imobil. În urma evenimentului nu au fost înregistrate persoane rănite sau victime.