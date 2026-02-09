Prins în timp ce vindea parfumuri contrafăcute în parcarea unui magazin din Zalău

Un bărbat a fost depistat sâmbătă, 7 februarie, în parcarea unui supermarket din Zalău, în timp ce vindea parfumuri ce purtau însemnele unor mărci cunoscute, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea acestora.

În urma verificărilor efectuate, au fost identificate mai multe produse susceptibile de a fi contrafăcute.

Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar persoana în cauză, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Zalău, pentru întocmirea documentelor procedurale, conform Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.