Copil de opt ani, mușcat de un câine lăsat nesupravegheat pe o stradă din Jibou

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat duminică după-amiază să intervină la Jibou, după ce un copil, în vârstă de opt ani, a fost mușcat de un câine.

La fața locului, oamenii legii au stabilit că minorul, aflat pe o stradă din oraș, a fost mușcat în zona antebrațului de un câine lăsat nesupravegheat, de rasă metiș.

O ambulanță ajunsă la față locului i-a acordat îngrijiri medicale, iar ulterior l-a transportat spital.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, respectiv „neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane […]”, acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou pentru continuarea cercetărilor.