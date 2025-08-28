În miez de noapte, la volan, fără permis de conducere

Polițiștii din Ileanda au oprit pentru control, în data de 28 august, la ora 0.20, un autoturism care se deplasa pe Drumul Județean 109 A, în afara localității Hășmaș. S-a stabilit identitatea conducătorului auto, un tânăr de 21 de ani, din comuna Recea Cristur, județul Cluj. Polițiștii au stabilit faptul că că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

M. S.