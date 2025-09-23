Pasionații de camioane tunate se întâlnesc la prima ediție Truck Fest, la Zalău

Sfârșitul de săptămână aduce o premieră pentru sălăjenii pasionați de camioane și nu numai. Prima ediție a Truck Fest va avea loc sâmbătă, începând cu ora 11, în parcarea Magic Burger din Zalău.

Evenimentul, organizat de iubitori ai camioanelor tunate, își propune să aducă împreună atât proprietari de vehicule spectaculoase, cât și vizitatori curioși. Intrarea este gratuită pentru toată lumea, iar atmosfera va fi una prietenoasă, iar organizatorii promit o experiență de neuitat de la prânz și până târziu în noapte.

În prezent, și-au anunțat prezența la Zalău 30 de pasionați care își vor expune camioanele. Cei care vor trece pragul festivalului vor descoperi poveștile vehiculelor și chiar vor avea ocazia să admire camioane pictate, venite tocmai din județele Bihor și Arad.

De la mic la mare, sălăjenii sunt invitați să devină parte din această poveste: „Îi așteptăm pe toți cei pasionați și interesați să participe la festival și să avem cu toții parte de voie bună până târziu în noapte”, a transmis organizatorul evenimentului, Sallai Zsolt, pentru cotidianul Magazin Sălăjean.

Truck Fest Zalău este inspirat de un eveniment similar organizat de mai mulți ani la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina. Organizatorii speră ca această primă ediție să devină un reper pentru comunitatea auto din județul Sălaj. Festivalul este organizat în premieră în Sălaj și în regiunea de nord-vest a Transilvaniei.