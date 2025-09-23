Începe vaccinarea gratuită împotriva HPV

Directorul adjunct al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj, Daniela Cordea, a declarat în cadrul unei ședințe la Instituția Prefectului Sălaj că în data de 1 octombrie începe campania de vaccinare anti-HPV. Conform Ministerului Sănătății, vaccinul anti-HPV va fi asigurat gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, în cadrul Programului Național de Vaccinare (PNV). Persoanele care doresc să se vaccineze pot obține dozele din farmacii, pe bază de rețetă eliberată de medicul de familie. Vaccinarea se realizează la medicul de familie. Vaccinarea anti-HPV este o metodă eficientă de prevenire a cancerului de col uterin și a altor boli cauzate de virusul HPV. Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită prin vaccinare şi screening şi poate fi vindecată dacă este depistată la timp și tratată corespunzător. Din păcate, Sălajul se numără printre județele unde incidența cancerului de col uterin este în creștere.

