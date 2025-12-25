Despre eroii sălăjeni care ne veghează și în zilele de sărbătoare

În vreme ce majoritatea românilor se bucură de clipe speciale în serile de Crăciun alături de cei dragi, numeroși angajați sălăjeni rămân la datorie pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în siguranță.

De la medici, asistenți, pompieri, polițiști, jandarmi, dispeceri și angajați ai serviciilor de urgență, cu toții sunt eroii acestor zile.

În spitale, cei îmbrăcați în halate asigură menținerea neîncetată a actului medical, pregătiți în orice secundă să intervină la nevoie. Pe străzi și șosele, oamenii legii patrulează pentru a preveni orice incident și sunt pregătiți să intervină pentru soluționarea oricărei probleme, iar pompierii sunt în alertă pentru a fi prezenți în cel mai scurt timp în caz de incendii sau accidente.

Pentru aceștia, Crăciunul înseamnă responsabilitate. Mulți își petrec aceste zile departe de cei dragi, iar o întreagă comunitate este în siguranță. Un sacrificiu în umbră, dar esențial, care transformă această perioadă într-una cu adevărat specială.

Foto: medijobs.ro