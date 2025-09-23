Firma Citadin a încheiat lucrările de modernizare pe strada Crișan din municipiul Zalău. S-a intervenit pentru reabilitarea părții carosabile, configurarea și modernizarea trotuarelor, amenajarea rețelei de canalizare pluvială și a rețelelor pentru curenți slabi. De asemenea, au fost realizate marcaje rutiere și au fost montați stâlpișori pentru a împiedica accesul auto pe trotuar, în zona Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”. Echipele firmei Citadin mai intervin în zona verde aferentă străzii, desfășurând lucrări de amenajare a locului.
One Thought to “Lucrări de modernizare încheiate pe strada Crișan din Zalău”
Citadin nu face marcaje rutiere….alta institutie are aceste atributii.