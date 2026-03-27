Octogenar „afumat” la volan

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit joi pentru control un autoturism între localitățile Hida și Miluani. La volan era un bărbat de 82 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.