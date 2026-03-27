Incendiu pe Meseș. O mașină a ars ca o torță

O mașină a ars ca o torță joi după-amiază pe drumul Zalău – Cluj-Napoca, în zona Meseș. Incidentul a fost observat de alți participanți la trafic, aceștia oprind pentru a oferi o mână de ajutor. Pompierii au sosit la fața locului și au stins incendiul. Mașina a fost distrusă în întregime, iar potrivit pompierilor, incendiul ar fi fost cauzat de un cablu defect. Rețelele sociale s-au umplut cu fotografii de la locul producerii incidentului, zeci de oameni dându-și cu părerea și spunând că mașina este electrică. Desigur, autoturismul era unul cu motor termic. Din fericire nu au fost înregistrate victime.

Share Whatsapp Email