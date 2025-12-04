Declinul demografic al Sălajului: mai puține nașteri și tot mai multe decese

Sălajul, asemenea județelor din întreaga țară, se confruntă cu provocări importante în ceea ce privește scăderea populației și sporul natural negativ.

Datele arată că natalitatea rămâne redusă, în vreme ce numărul sălăjenilor care își pierd viața îl depășește în continuare pe cel al nou-născuților, iar populația îmbătrânește semnificativ.

Mai puțini copii aduși pe lume

Cele mai recente rapoarte oficiale arată că numărul copiilor aduși pe lume în luna septembrie a acestui an a avut parte de o scădere. În prima lună de toamnă s-au născut 196 copii, în scădere cu 1,5% față de luna august, dar în creștere cu 2,6% în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, în primele nouă luni ale acestui an, situația rămâne mai fragilă decât în 2024. Până în toamnă, 1.559 de copii au fost aduși pe lume în Sălaj, în scădere cu 2,6% spre deosebire de intervalul 1 ianuarie-31 septembrie 2024.

Rata natalității înregistrată în luna septembrie a fost de 9,9 născuţi-vii la mia de locuitori, față de 10,1‰ în luna august și 9,7‰ în septembrie 2024. În primele nouă luni ale anului curent, rata natalității a fost de 8,8‰, mai mică decât cea de 9‰ din aceeași perioadă a anului trecut.

Mai multe decese decât nașteri

În ceea ce privește numărul deceselor, în luna septembrie și-au pierdut viața 210 sălăjeni. Numărul lor este în creștere cu 19,3% spre deosebire de luna august și cu 1,4% comparativ cu septembrie 2024. Cu atât mai mult, diferența dintre numărul nou-născuților și cel al persoanelor care au decedat rămâne una negativă, în defavoarea copiilor aduși pe lume. În primele nouă luni ale acestui an s-au înregistrat 2.005 decese la nivelul județului, cu 6,7% mai puține decât în perioada similară a anului trecut.

Rata mortalității în prima lună a toamnei a fost de 10,6‰, comparativ cu 8,9‰ în august și 10,5‰ în septembrie 2024. La nivelul perioadei ianuarie – septembrie 2025, rata mortalității este de 11,3‰, mai redusă decât cea de 12,1‰ înregistrată în aceeași perioadă a anului 2024.

Sporul natural rămâne negativ

Sporul natural este în continuare unul negativ, ceea ce scoate în evidență declinul demografic al Sălajului. La nivelul primelor nouă luni ale acestui an, deficitul înregistrat este de 446 de persoane și are parte de o scădere față de cel din aceeași perioadă a anului trecut, când diferența dintre numărul nou-născuților și cel al sălăjenilor care și-au pierdut viața a fost de -550, potrivit Direcției Județene de Statistică.

