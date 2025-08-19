Nici pietonii nu scapă de acțiunile oamenilor legii

Pentru siguranța tuturor cetățenilor în trafic, polițiștii sălăjeni vor desfășura în această săptămână o serie de acțiuni în rândul pietonilor, dar și celor care folosesc trotinetele și bicicletele.

Scopul acestor activități este cel de a preveni și controla respectarea regulilor de circulație, dar și derularea de acțiuni cu rol preventiv și educativ în rândul sălăjenilor. Printre obiective se numără creșterea vizibilității oamenilor legii în comunitate, consolidarea relației cu cetățenii, dar și responsabilizarea cetățenilor.

Echipați corespunzător, polițiștii vor acționa pentru un climat mai sigur, dar și pentru a reduce riscurile ce duc la producerea de accidente grave pe drumurile din județ.