„Afumat” la volan în miez de noapte prin Crasna

Sălăjenii continuă să încalce legea și să aventureze la volan sub influența băuturilor alcoolice. Nu doar că-și pun viața în pericol, dar pot produce tragedii în care ar putea fi implicate și persoane nevinovate. În 15 august, în miez de noapte, un șofer de 50 de ani, din Bănișor, a fost oprit în trafic de polițiști în Crasna.

Oamenii legii l-au testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest caz, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice, necesare stabilirii alcoolemiei. Mai mult, cercetările sunt continuate de polițiști.