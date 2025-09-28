Motociclist accidentat grav lângă Zalău

La ieșire din municipiul Zalău (înspre Aghireș), duminică seara a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate au constatat că un tânăr de 21 de ani, din municipiul Zalău, în timp ce conducea o motocicletă, a intrat în coliziune cu autoturismul care circula în fața sa, condus de o tânără de 20 de ani, din comuna Măeriște. În urma impactului, tânărul de 21 de ani a suferit răni grave, pentru îngrijirea cărora a fost transportat la spital.

Conducătoarea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conducătorul motocicletei nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, din cauza rănilor suferite în urma accidentului, urmând a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii eventualei prezențe a alcoolului în organism.

Polițiștii rutieri continuă cercetările, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

M. S.