L-a lovit în cap cu toporul

În cătunul Făget din comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj, un bărbat de 44 de ani a fost lovit în cap cu un topor de către un bărbat de 47 de ani, din județul Sălaj. Totul s-a întâmplat în data de 26 septembrie, în jurul orei 11. Victima se afla la cules de ciuperci împreună cu doi prieteni, când ar fi fost atacată de un bărbat însoțit de un grup de aproximativ 30 de persoane, unul dintre martori afirmând că agresorul avea asupra sa un topor.

Victima a reușit să fugă împreună cu ceilalți doi bărbați și a solicitat ajutor prin 112. La fața locului au intervenit polițiștii și jandarmii, care au legitimat 46 de persoane și au verificat 8 vehicule. Ulterior, bărbatul din Sălaj a fost depistat ca pasager într-un autoturism, la aproximativ 26 de kilometri de locul producerii incidentului, și a fost dus la sediul poliției. El a fost reținut pentru 24 de ore și cercetat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și amenințare.

În data de 27 septembrie, judecătorii de la Huedin au decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Bărbatul agresat a primit îngrijiri din partea unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj și se află sub monitorizare medicală. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.

M. S.