Mii de sălăjeni au venit la concertul The Urs

Atmosfera a fost una magică sâmbătă seara, la Târgul de Crăciun din Zalău, mii de sălăjeni venind la concertul trupei The Urs. Programul a început în jurul orei 17 cu venirea Moșului. Copiii au primit bomboane și au avut ocazia să se fotografieze cu Moșul, iar în jurul orei 18, pe scenă a urcat Trupa de Noapte, formație alcătuită din sălăjeni faini, pasionați de muzică. Atmosfera din timpul concertului a fost una de bucurie, de aducere aminte a vremurilor în care la Zalău era sărbătoare. Marius și Miruna sunt soliștii trupei, iar în mijlocul lor a fost invitat Dan Magdaș, cunoscut de pe vremea când activa la trupa Silvana.

A fost un recital fain, care a bucurat publicul. În jurul orei 20, platoul din zona centrală s-a umplut cu mii de oameni veniți la concertul trupei The Urs, iar spectacolul a fost unul „incendiar”. Aplauze, bucurie, îmbrățișări, tienri veniți să se fotografieze cu „Urs”, să obțină autografe. Da, a fost frumos pentru prima oară după mulți ani. Felicitări, Daniel Crăete, zălăuanul care organizează Târgul de Crăciun în parteneriat cu Primăria Zalău.