Până în martie, zălăuanii își pot plăti impozitele în rate

În lunile ianuarie, februarie și martie, atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot achita taxele și impozitele în tranșe lunare. Dacă până la data de 31 martie 2026 suma totală datorată este achitată integral, contribuabilul BENEFICIAZĂ de bonificație.

Bonificațiile acordate persoanelor fizice:

10% în cazul achitării online, prin intermediul site-urilor www.zalausj.ro, www.ghiseul.ro, precum și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay;

5% în cazul achitării la casieriile serviciilor de impozite și taxe din cadrul Primăriei Municipiului Zalău.

Bonificațiile acordate persoanelor juridice:

5%, indiferent de metoda de plată aleasă.