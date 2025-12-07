PS Benedict, Episcopul Sălajului, va susține o conferință despre viață la Zalău

PS Benedict, Episcopul Sălajului, va susține o conferință la Zalău. Intitulată „Micile lucruri care fac viața mare”, aceasta este organizată de Consiliul Județean Sălaj și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, iar sălăjenii sunt invitați să participe la eveniment.

Conferința va avea loc joi, 11 decembrie, de la ora 12, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Parteneri: Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Asociația „Curierul Timpului”, Reprezentanța Zalău a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.

PS Benedict este un ierarh cunoscut pentru apropierea de tineri și pentru felul în care reușește să lege marile teme ale vieții de gesturile simple ale fiecărei zile. Formarea lui îmbină studiul din țară cu cel din străinătate: are două doctorate – unul în teologie la Cluj și unul în studii istorice și spiritualitate siriacă la Universitatea din Padova. Predă de mulți ani la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca și îi însoțește pe studenți în înțelegerea vieții duhovnicești și a tradiției creștine.

A intrat în monahism la Mănăstirea Nicula în 2015, iar din 2020 a slujit ca episcop-vicar la Cluj, implicându-se în proiecte culturale și educaționale. Din 2025 este Episcopul Sălajului, lucrând alături de comunitățile din eparhie, cu interes deosebit pentru tineri, educație și inițiativele culturale ale județului.