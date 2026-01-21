Gata, traficul greu a fost interzis prin Zalău. Vezi care sunt excepțiile

A fost finalizată etapa de avizare și instalată semnalizarea rutieră care indică restricționarea circulației autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe raza Municipiului Zalău. Circulația acestor autovehicule se face pe varianta de ocolire a municipiului. Restricția se aplică pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu cu strada Voievodul Gelu și sensul giratoriu cu strada Gheorghe Doja, cu excepția autovehiculelor autorizate pentru aprovizionare. Autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone care intră în municipiu dinspre localitatea Panic pot utiliza DN 1H în direcția Jibou și invers. Aceasta este singura rută disponibilă, neexistând o variantă ocolitoare către Jibou.