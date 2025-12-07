La Zalău, Moșul a venit pe bicicletă

„Înarmați” cu multe bomboane, portocale și napolitane, zeci de tineri zălăuani pasionați de bicicletă au pornit sâmbătă, de Sfântul Nicolae, într-o altfel de misiune. Îmbrăcați în Moș, cel puțin 20 de cicliști și-au dat întâlnire la intrarea în parcul central. Și-au împărțit dulciurile și au pornit prin oraș. Acțiunea a fost organizată la inițiativa lui Robert și Zoli, doi zălăuani pentru care ciclismul a devenit un stil de viață, o pasiune. Moșii pe două roți au împărțit bomboane trecătorilor, copiilor. A fost o misiune cu multă bucurie, zâmbete și fotografii cu ineditul moș pe două roți.

„Este o activitate pe care o desfășurăm de câțiva ani aici, în Zalău, pentru a promova sportul, mișcarea, dar și pentru a aduce un strop de bucurie copiilor aflați în trecere. Suntem o comunitate a pasionaților de ciclism și ne place. Orașul a progresat mult, trebuie să recunoaștem, iar cei care utilizează bicicleta sunt în număr tot mai mare și asta ne bucură”, mi-a spus Robert.