Sancțiuni pe bandă rulantă și zeci de persoane legitimate la Ileanda

Polițiștii din Ileanda au derulat în 17 decembrie o acțiune pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă în rândul comunității locale, creșterea vizibilității elementului polițienesc în comunitate, prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, dar și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.

În urma activităților desfășurate, 38 de persoane au fost legitimate de polițiști, iar 32 de autovehicule au fost trase pe dreapta pentru controale.

Mai mult, oamenii legii au identificat doi autori de infracțiuni în dosare penale rămase inițial cu autori necunoscuți.

Pentru toate neregulile constatate, polițiștii din Ileanda au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.695 de lei, dintre care cele mai multe pentru nerespectarea regimului circulației rutiere pe drumurile publice.

„Polițiștii sălăjeni continuă acțiunile, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul cetățenilor, precum și pentru creșterea gradului de disciplină în trafic”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.