Jandarm sălăjean, pe podiumul unei mari competiții internaționale de Jiu Jitsu Brazilian

Plutonierul Pereni Richard, subofițer în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, a obținut Locul al doilea în cadrul competiției Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro Romania, desfășurată sâmbătă, 7 februarie, la Arad.

Acesta a concurat la categoria 18-30 de ani, 77 kg, centura albastră, într-un campionat regional de amploare, la care au luat parte peste 600 de participanți din mai multe țări, precum România, Croația, Bulgaria și Siria.

Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro este una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de profil, organizată la nivel regional, continental și mondial.