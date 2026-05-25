Viitorii artiști ai Zalăului își expun creațiile la Galeria de Artă „Ioan Sima”

Galeria de Artă „Ioan Sima” și-a redeschis porțile, iar un prim eveniment va avea loc săptămâna aceasta. Realizat în colaborare cu Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău găzduiește o expoziție, cu ocazia susținerii atestatului de specialitate al elevilor din clasa a XII-a, care își prezintă lucrările în cadrul „Expoziției clasei a XII-a”.

Aceasta reunește creații artistice realizate de elevi, oferind publicului ocazia de a descoperi diversitatea de expresie, talentul și preocupările noii generații de artiști.

Vernisajul va avea loc marți, de la ora 17, iar expoziția va putea fi vizitată până sâmbătă, 30 mai.

Evenimentul marchează începutul unei serii de colaborări între instituțiile culturale și cele de învățământ artistic, în sprijinul promovării tinerilor creatori și a educației vizuale.