Gigantul AFI cumpără portofoliul din care face parte și Zalău Value Centre

AFI a semnat acordul pentru achiziția unui portofoliu de parcuri de retail în România, iar unul dintre acestea este la Zalău. Valoarea tranzacției este de 281,8 de milioane de euro, una dintre cele mai importante operațiuni pe segmentul de retail parks realizate în țara noastră în ultimii ani.

Portofoliul include un număr de șase parcuri de retail deținute de MAS Property Holding: Baia Mare Value Centre din Baia Mare, Bârlad Value Centre din Bârlad, Prahova Value Centre din Ploiești, Roman Value Centre din Roman, Sepsi Value Centre din Sfântu Gheorghe și Zalău Value Centre din Zalău. Parcurile au o suprafață totală închiriabilă de 126.000 mp.

„Parcurile de retail au devenit o divizie distinctă și strategică în viziunea de creștere pe termen lung a AFI, datorită flexibilității acestui format și eficienței sale operaționale. Această tranzacție reprezintă o confirmare clară a încrederii noastre în piața din România – ne consolidează prezența în orașe cu potențial ridicat și adaugă o dimensiune importantă unui portofoliu construit cu atenție pentru a genera valoare pe termen lung. În paralel cu această achiziție, continuăm planurile de dezvoltare la nivel local, prin noi proiecte office și rezidențiale aflate în construcție”, a declarat Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI România.

În urma tranzacției, AFI va urmări optimizarea performanței celor cinci parcuri de retail, plus cel din Zalău, prin îmbunătățirea mixului de chiriași și implementarea standardelor sale operaționale la nivelul întregului portofoliu.

Compania amintește că a intrat pe segmentul parcurilor de retail din România în 2023, odată cu livrarea AFI Arad, cu aproximativ 29.400 mp suprafață închiriabilă.