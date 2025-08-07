Incluziunea comunităților rome din Sălaj, în atenția Instituției Prefectului

Mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice locale, implicați în procesul de incluziune socială a comunității rome din Sălaj, au fost prezenți joi la Prefectură în cadrul unei Ședinței Grupului Mixt de Lucru. Agenda reuniunii a cuprins o analiză a situațiilor conflictuale intra și intercomunitare din localitățile sălăjene în care există comunități de romi. Aceasta a fost prezentată de Instituția Prefectului și de Primăria Creaca, reprezentată de edilul comunei, Ioan Eugen Terec.

Întâlnirea este prevăzută printr-o strategie guvernamentală de incluziune a etnicilor romi. Scopul acesteia îl reprezintă prevenirea și reducerea conflictelor și combaterea discriminării, ce vor fi prevăzută și într-un plan de acțiune ce va fi elaborat de instituție.