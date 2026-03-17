Poetul sălăjean Pethő Lorand își lansează cartea la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig

Pethő Lorand, poetul și traducătorul sălăjean; membru al Asociației Scriitorilor din județul Sălaj, își va prezenta volumul Schwere Zeiten (Vremuri Grele) recent tradus în limba germană, la prestigiosul Târg Internațional de Carte de la Leipzig. Cartea, tradusă din limba maghiară de Ana Ördög, a fost publicată de editura Pop Verlag Ludwigsburg și aduce în atenția cititorilor germani universul literar al autorului român de origine maghiară. Prezentarea cărții va avea loc duminică, 22 martie 2026, între orele 11:30 – 12:00, la Forum Übersetzen / Salon International, Halle 4, Stand C403. Lansarea va fi însoțită de o sesiune de lectură și discuții despre procesul de traducere, temele abordate și importanța dialogului intercultural în literatură; moderată de Gert Weisskirchen. La sesiune vor mai fi prezenți scriitorii și traducătorii: Dagmar Dusil, Barbara Zeizinger și Traian Pop, oferind un cadru de dialog intercultural. Participarea lui Pethő Lorand la unul dintre cele mai importante evenimente editoriale internaționale subliniază relevanța culturii și literaturii sălăjene în context european, oferind publicului german și internațional ocazia de a descoperi noi perspective literare și de a interacționa direct cu autorul. Prezența sa la Târgul de Carte de la Leipzig 2026 este un pas important în promovarea literaturii române și maghiare în spațiul german, consolidând legăturile culturale și facilitând schimbul de idei între autori, traducători și cititori din întreaga lume.

