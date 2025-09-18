Încă trei medalii de aur pentru spumantele Cramei Carastelec

Încă o reușită importantă pentru Crama Carastelec, care a participat recent la Campionatele Mondiale Champagne & Spumante Wine (CSWC) 2025. Anul acesta, trei vinuri spumante „Carassia” au fost înscrise în competiție, iar toate trei au fost medaliate cu aur. Începând cu anul 2018, „Carassia” a fost premiată constant la competiții internaționale confirmând locul producătorului printre cele mai bune vinuri spumante din lume. „Acest record neîntrerupt de recunoaștere reflectă dedicarea noastră pentru excelență, pasiunea echipei noastre și bogăția terroir-ului nostru. An după an, dovedește că precizia, autenticitatea și consecvența rămân în inima a tot ceea ce facem, inspirându-ne să continuăm să meșterim vinuri spumante care întruchipează eleganța, rafinamentul și recunoașterea de clasă mondială”, este mesajul producătorului de vin din Carastelec. Crama de Spumante Carastelec este prima investiție din România gândită să producă preponderent spumante și vinuri efervescente. Este situată într-una dintre cele mai vechi zone producătoare de vin din țară, în apropierea masivului muntos Măgura Şimleului, numită și insula cristalină a Transilvaniei, zonă, care se remarcă printr-un sol aparte, din care vița-de-vie își extrage mineralele necesare pentru a da naștere unor vinuri elegante, pline de finețe și rafinament.

