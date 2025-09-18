Criminalul în serie, care a ucis fără milă un sălăjean în anii `90, ar putea fi eliberat

Sütő Ferenc, unul dintre cei mai periculoși criminali în serie din România, se află la un pas de a ieși din închisoare, după ani grei petrecuți în spatele gratiilor. Miercuri, Tribunalul Bihor a admis cererea de modificare a pedepsei, iar închisoarea pe viață a fost înlocuită cu detenție de 25 de ani. Cu toate acestea, bărbatul și-a ispășit deja această perioadă de arest, potrivit publicației Bihoreanul.

Originar din județul Satu Mare, Sütő a avut numeroase probleme cu legea încă din tinerețe. Unul dintre cele mai grave episoade din trecutul său a avut loc în toamna anului 1995, în județul Sălaj. Atunci, alături de un alt bărbat, Szabó János, a ucis cu cruzime un vârstnic.

Cei doi au aflat că sălăjeanul Kiss András ar deține și vinde peste graniță tablouri și icoane rare. Înarmați, aceștia au pătruns în locuința lui și l-au atacat cu o violență ieșită din comun. Înarmați cu mai multe cuțite, l-au agresat, iar loviturile au fost atât de puternice încât lama unuia dintre acestea s-a rupt și a rămas înfiptă în craniul victimei. Acest detaliu descoperit ulterior în urma autopsiei.

După ce a rămas fără suflare, cei doi au ascuns trupul neînsuflețit al bărbatului sub pat și au furat patru tablouri de valoare: un portret al principelui Rákóczi, unul de cioban, un peisaj cu un castel și o icoană ce o înfățișa pe Maica Domnului cu Pruncul. Ulterior, aceștia au vândut operele de artă la Carei pentru suma de 6.000 de mărci.

Decizia Tribunalului Bihor nu este definitivă, însă anumite surse susțin că este posibil ca procurorii să nu o conteste.

Modificarea pedepsei este posibilă, întrucât condamnarea bărbatului a avut loc sub aplicarea prevederilor Vechiului Cod Penal. Potrivit legii, în cazul în care un condamnat la închisoare pe viață împlinește vârsta 60 de ani în spatele gratiilor, aceasta poate fi micșorată la ispășirea unei pedepse de 25 de ani.