În stare de ebrietate, un bărbat și-a amenințat și înjurat soția

Alcoolul nu face casă bună, iar multe căsnicii sunt afectate din cauza băuturii. Acesta devine problematic atunci când unul dintre parteneri este agresiv.

Un astfel de episod l-a trăit pe propria piele o femeie în vârstă de 49 de ani, din localitatea Inău. Aceasta a sunat la poliție joi, 30 octombrie, întrucât soțul său a iscat un scandal, aflat sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii au ajuns la fața locului și au efectuat verificări. În timp ce se aflau acasă, atât pe fondul consumului de băuturi alcoolice, dar și al unui conflict spontan, soțul femeii, în vârstă de 65 de ani, ar fi amenințat-o și înjurat-o.

De teamă, femeia a sesizat autoritățile, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului, oamenii legii au constatat faptul că în acest caz există un risc iminent. Astfel, pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu.